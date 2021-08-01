روبرت كوخ: تسجيل 2097 إصابة بكورونا في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ المعدل (وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص خلال 7 أيام على مستوى ألمانيا) 17.5، فيما كان يبلغ أمس 16.9.

وكان هذا المعدل انخفض إلى أقل مستوياته منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا في ألمانيا في ربيع العام الماضي، وبلغ 4.9 في 6 يوليو الماضي.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 2097 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون يوم واحد، فضلا عن حالة وفاة واحدة.

يذكر أنه تم تسجيل 1548 حالة إصابة جديدة بالفيروس قبل أسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي. ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل إجمالي 3 ملايين و771 ألفا و262 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة بالفيروس لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين و654 ألفا و500 شخص، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو عواقبه إلى 91 ألفا و659 شخصا.