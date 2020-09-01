ألمانيا: لاشيت يشكر تعاون بولندا مع ضحايا الفيضانات الأخيرة

قدم أرمين لاشيت رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، ومرشح حزب ميركل لمنصب المستشار الألماني، الشكر إلى بولندا خلال زيارة بدأها اليوم السبت إليها، وذلك لما قدمته من مساعدات خلال كارثة الفيضانات الأخيرة التي مرت بها ألمانيا.

وقال لاشيت، في بداية زيارته التي تستمر يومين خلال تواجده في هيئة الإطفاء الحكومية في بولندا، إن ألمانيا اضطرت فجأة إلى الاعتماد على المساعدة.

وأشاد بالدعم البولندي باعتباره علامة على التضامن العملي في أوروبا، مؤكدا بالقول: "لقد أثر هذا فينا كثيرا".

كانت الحكومة البولندية أرسلت قبل عدة أيام شاحنات محملة بالكامل إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا التي تعرضت للفيضانات ونقلت عبرها أكثر من 150 مجففا للمباني يمكن بواسطتها سحب المياه والرطوبة من الجدران والأقبية.

وكانت مناطق الفيضانات عاشت نقصا في هذه الأجهزة المطلوبة لمواجهة الكارثة، حيث لقي ما لا يقل عن 179 شخصا حتفهم خلال العواصف التي ضربت ولايتي شمال الراين ويستفاليا وراينلاند بفالتس قبل أسبوعين.

ويشارك لاشيت حاليا في الاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين لانتفاضة وارسو في بولندا.