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حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازا فريدا من نوعه بعد الفوز على البحرين 30-20 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي يحقق 4 انتصارات في دور المجموعات بالأولمبياد.

وحققت مصر الفوز على البرتغال واليابان والسويد والبحرين وخسرت من الدنمارك لتحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط وتواجه ألمانيا ثالث المجموعة يوم الثلاثاء المقبل في ربع النهائي.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية إحصائيات منتخب مصر لكرة اليد اليوم أمام نظيره البحريني.

سجل لاعبو المنتخب الوطني 30 هدف من 50 تصويبة بنسبة تصل إلى 60٪، بواقع 13 هدف عن طريق ال 6 متر، وهدف عن طريق ال 7 أمتار، و 3 أهداف عن طريق ال 9 أمتار، وهدفين عن طريق الأجنحة، و 7 أهداف عن طريق الهجوم السريع، و 3 أهداف عن طريق المراوغات.

ويعد اللاعب أحمد الأحمر هو أكثر لاعبي المنتخب الوطني تسجيلاً للأهداف أمام البحرين برصيد 5 أهداف، يليه كلاً من عمر الوكيل "بكار" وسيف الدرع وأحمد عادل بتسجيلهم ل 4 أهداف، ويأتي ثالثاً الجناح الأيمن محمد سند برصيد 3 أهداف.

ويحل رابعاً كلاً من يحيى خالد وأحمد هشام "دودو" ويحيى الدرع بتسجيلهم لهدفين، ثم يأتي خامساً كلاً من علي زين العابدين ومحمد عصام الطيار برصيد هدف واحد لكل منهما.

ونجح محمد عصام الطيار حارس مرمى المنتخب الوطني في التصدي ل 15 تصويبة من 35 تسديدة على المرمى بنسبة تصل إلى 43٪.