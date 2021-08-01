ننشر تفاصيل الالتحاق بالدراسات العليا في آداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية ماجستير ودكتوراة ودبلوم، ابتداء من اليوم، وحتى نهاية الشهر الحالى.



وأوضحت وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شيرين مظلوم، أن شروط القبول بمرحلتى الماجستير والدكتوراه هى الحصول على تقدير عام جيد واجتياز امتحان القبول والذي سيعقد يوم الأحد 12 سبتمبر بالكلية.



وأضافت مظلوم أنه من شروط القبول بالدبلومات هو الحصول على تقدير مقبول.



وحول الأوراق المطلوبة للتقديم أوضحت أنها أصل المؤهل الدراسى أو بيان نجاح لخريجى ٢٠٢١/٢٠٢٠، وأصل شهادة الميلاد، و4 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى بالإضافة إلى موافقه جهة العمل، على أن يتم التقدم بها للكلية حتى نهاية الشهر الحالي، أما بالنسبة للطلاب الوافدين يتم التقدم عن طريق منصة ادرس في مصر.