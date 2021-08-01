تركيا تستدعي مبعوث سفارة اليونان بعد مقتل تركي على الحدود اليونانية

استدعت الخارجية التركية مبعوث السفارة اليونانية، بعد مقتل مواطن تركي على الحدود مع اليونان.



وكانت تقارير إعلامية توافقت على أن مواطنا تركيا، 43 عاما، قُتِلَ جراء إطلاق نار عند نهر إيفروس الحدودي بين تركيا واليونان مساء أمس السبت، ويُعْتَقَد بحسب هذه التقارير أن الرصاص أُطْلِقَ من قبل أناس يرتدون لباسا مدنيا على الضفة اليونانية للنهر.



وأوضحت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الأحد، أن الخارجية التركية طالبت الجانب اليوناني بالتحقيق في الحادثة ومعاقبة "القتلة"، وأخذ احتياطات لعدم تكرار شيء من هذا القبيل مرة أخرى.



وأضافت الأناضول أن الخارجية قالت إنها تحتفظ بالحق في المطالبة بتعويض لضحايا الحادثة وعائلاتهم.



وفي المقابل، نفت اليونان الاتهامات وقالت الخارجية اليونانية في بيان صادر اليوم إن على تركيا أن تحمي حدودها بشكل أفضل ومنع أنشطة تجار البشر، مشيرة إلى أن هذا ما أبلغه مبعوث السفارة للخارجية للتركية.



وثمة روايات مختلفة عن مسار الحادثة التي وقعت بالقرب من قرية أداسارهانلي، وذكرت "أناضول" استنادا إلى رئيس البلدية هناك أن القتيل كان يتناول الطعام مع صديق له على ضفاف النهر عندما تم إطلاق نار فأُصِيْب الرجل في وجنته ومات في مكانه.



وكتبت وكالة أنباء "دوغان" التركية أن المجني عليه وصديقه كان يهمان بإحضار قارب من النهر كانا يستخدمانه في تهريب مهاجرين، وعندئذ وقع شجار مع أشخاص يرتدون لباسا مدنيا على الجانب اليوناني وتم إطلاق الرصاص.



وفي النهر الحدودي، يواصل مهاجرون من تركيا محاولة العبور إلى اليونان، ومنذ يوم الجمعة الماضي، نشرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود "فرونتكس" منطادا لمراقبة المنطقة.