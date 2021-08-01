فيتنام تمدد أوامر البقاء في المنزل بالجنوب لمكافحة أسوأ موجة من كورونا

مددت السلطات الفيتنامية أوامر البقاء في المنزل التي تغطي معظم المنطقة الجنوبية للبلاد، بما في ذلك الحاضرة التجارية مدينة هو تشي مينه، لمدة أسبوعين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الأمر الحالي الخاص بمدينة هو تشي مينه ينتهي اليوم الأحد. وتم إعلان التمديد في 19 منطقة، في إطار إجراءات صارمة تتخذها الحكومة لمواجهة أسوأ موجة لتفشي فيروس كورونا في البلاد، والتي بدأت في أواخر أبريل.

وأفادت صحيفة "ثانه نيان"، بأن أوامر التزام المنزل لـ19 مدينة ومقاطعة ستنتهي أيضا اليوم، أول أغسطس.

وذكرت صحيفة "توي تري"، اليوم الأحد، نقلا عن معلومات من الحكومات المحلية، أن مدينة هو تشي مينه وإقليمي بينه دونج ودونج ناي المجاورين، و7 أقاليم جنوبية أخرى سوف تمدد حظر التجوال الذي يسري من السادسة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 14 يوما أخرى اعتبارا من 2 أغسطس.

ويتم تمديد حظر التجوال نفسه في إقليمين آخرين لمدة أسبوع آخر اعتبارا من غد الاثنين أيضا.

وفرضت مدينة دانانج الساحلية حظرا مماثلا للتجوال لفترة غير محددة اعتبارا من أمس السبت، وفقا للصحيفة.

وسجلت فيتنام إجمالي 15060 إصابة بفيروس كورونا و1306 حالة وفاة مرتبطة بالوباء حتى أمس السبت، مع تسجيل 97% من هذه الإصابات اعتبارا من أواخر أبريل، وفقا لوزارة الصحة.

وسجلت مدينة هو تشي مينه وحدها نحو 63% من الإصابات في الموجة الحالية.