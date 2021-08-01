الصين تدعو لمزيد من التواصل مع أمريكا بشأن عمليات الاكتتاب العام في الخارج

دعت الصين إلى مزيد من التواصل مع الولايات المتحدة بشأن تنظيم الشركات الصينية المدرجة هناك، مع السعي إلى "حلول المناسبة" لإدارة توقعات السياسة وتوفير بيئة جيدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أصدرت بيانا بعد أن أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ردا على إجراءات بكين المشددة على القطاع الخاص، عمليات الطرح العام الأولية للشركات الصينية حتى تعزز الإفصاح عن المخاطر التي يتعرض لها المساهمون.

وتسعى حكومة الصين إلى إصلاح الطريقة التي تنظم بها عمليات الطرح العام الأولي كجزء من حملة واسعة لتشديد الرقابة على شركات مثل "ديدي جلوبال" و"بايت دانس"، التي تتحكم في كم كبير من البيانات القيمة للمستخدمين.

وتربط بكين بين أهمية البيانات والأمن القومي ومعركة التفوق التكنولوجي مع الولايات المتحدة، وهو ما يثير التكهنات بأن الهيئات التنظيمية الصينية ستستخدم عملية مراجعة الأمن السيبراني للحد من تدفق الشركات الصينية على الاكتتاب العام في نيويورك.