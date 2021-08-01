بريطانيا تخفف من موقفها بشأن استفتاء خاص باستقلال اسكتلندا عنها

ذكر مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني أن حكومة بلاده لن تعرقل استفتاء ثانيا بشأن استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، إذا كانت تلك "الإرادة المستقرة" للناخبين، شمال الحدود، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وخففت تصريحاته من موقف وستمنستر حول احتمال إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات العامة التي تجرى في مايو 2024، التي كان جوف في السابق قد استبعدها تقريبا، لكن تأتي على خلفية تراجع التأييد للانفصال، منذ بدء العام، مما يجعل التصويت أمر مستبعد بأي صورة من الصور.



وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجن قد تعهدت بإجراء استفتاء آخر حول الاستقلال في أعقاب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكست) لكن ليس حتى خروج البلاد من جائحة فيروس كورونا.