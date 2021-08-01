عشرات التجار الفلسطينيين يحتجون على تشديد إسرائيل حصار غزة

اعتصم عشرات التجار الفلسطينيين في غزة اليوم الأحد ضد ما وصفوه تشديد إسرائيل حصارها للقطاع وتقييد حركة استيراد وتصدير البضائع.

وجرى الاعتصام قبالة حاجز "بيت حانون/إيرز" الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة ورفع المشاركون فيه لافتات مكتوبة تندد بالحصار الإسرائيلي وتداعياته.

وطالب التجار الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي بـ "التدخل للعمل على رفع كافة قيود إسرائيل على حركة تنقلهم من وإلى قطاع غزة وعلى عمليات استيراد وتصدير البضائع".

يأتي ذلك فيما رحبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة اليوم بأي تسهيلات من شأنها التخفيف عن سكان غزة والقطاع الخاص، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة رفع كامل للحصار الإسرائيلي.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك ، في بيان ، : "في ظل ما أُعلن من تسهيلات فاننا نطالب برفع كامل الحصار عن غزة وفتح المعابر وإدخال البضائع المحتجزة بالموانئ والمخازن الإسرائيلية والمواد الخام والمعدات والسماح بحرية الحركة لرجال الأعمال والتجار".

وأكد الحايك أن رفع الحصار وإنعاش الاقتصاد وفتح المعابر وإدخال جميع البضائع والمواد الخام وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وعدم تقييد إعادة الإعمار سيدفع لاستقرار الوضع العام في غزة.

وشدد على أن الأوضاع في غزة لا تحتمل تشديد سياسات الإغلاق والحصار ولاسيما في ظل التفاقم الكبير في الأزمات الإنسانية والاقتصادية وعلى رأسها مشكلتي البطالة والفقر.

وأعلنت إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي إدخال تسهيلات إلى غزة شملت توسيع مسافة الصيد المسموح بها من 6 إلى 12 ميلا بحريا وإدخال معدات وبضائع إلى غزة لصالح مشاريع دولية.

وقيدت إسرائيل بشكل حاد عمل معبر كرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون/إيرز لعبور الأفراد مع قطاع غزة مع بدء جولة تصعيد عسكرية مع الفصائل الفلسطينية في العاشر من مايو الماضي.

وتوسطت مصر باتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة التصعيد التي استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

ولاحقا سمحت إسرائيل بفتح جزئي بعمل معابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير ، بحسب مصادر فلسطينية.

في هذه الأثناء أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة لإنقاذ مرضى السرطان بعد نقص 60% من الأدوية والبروتوكولات العلاجية.

وحذرت الوزارة ، خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة ، من أن نقص الأدوية والبروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان هو مؤشر خطير أمام فرص علاج المرضى في القطاع.

وذكرت أن ما بين 50 إلى 60 % من مرضى السرطان في غزة يحتاجون للسفر للعلاج في مراكز تخصصية خارج القطاع للحصول على العلاج الإشعاعي والمسح الذري والعلاجات الكيماوية التي لا تتوفر في مستشفيات غزة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات والقيود الإسرائيلية المشددة تجاه المرضى ومرافقيهم منعت نحو 60% من المرضى من الوصول إلى المشافي التخصصية بهدف العلاج.

وبحسب وزارة الصحة، فإنه خلال السنوات الخمس الماضية بلغ عدد الحالات المشخصة بأنواع السرطان المختلفة 8644 حالة في قطاع غزة، بمعدل أكثر من 1700 حالة جديدة كل عام، فيما تم رصد أكثر من 3 آلاف حالة وفاة بالمرض خلال الفترة المذكورة.