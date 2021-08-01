الإسكان: 7 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية خلال 7 سنوات

قال وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، إن إجمالي الاستثمارات التي خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، خلال السنوات السبع الماضية، تقدر بقيمة 7 مليارات جنيه، مؤكداً أن المحافظة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في جميع خدماتها وأنشطتها التي تقدمها للمواطنين، من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الاستثمارات شملت الانتهاء من تنفيذ وتسليم 149 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بالقليوبية بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات جنيه.

وفي ذات السياق، قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه تم تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمعرفة الشركة بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، ودعمت الشركة الأسطول الميكانيكي بشراء 224 معدة وسيارة بإجمالي مبلغ 116.07 مليون جنيه.

وتابع أن الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد الشبكات والآبار الارتوازية لتحسين خدمات مياه الشرب، خلال هذه الفترة، تقدر بقيمة 279.8 مليون جنية، كما بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد محطات الرفع والشبكات 228.5 مليون جنيه.