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هزات أرضية تضرب جزر يونانية بجنوب بحر إيجه

أثينا (د ب أ)
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 10:31 ص

ضربت سلسلة من الزلازل جزر "دوديكانيسيا" اليونانية في جنوب شرق بحر إيجه.

والزلزال الأعنف كان بقوة 3ر5 درجة، ووقع في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد.

وكان مركز الزلزال قبالة جزيرة "نيسيروس"، وهي جزيرة بركانية ، يبلغ عرضها ثمانية كيلومترات ويقطنها حوالي ألف نسمة، طبقا لما ذكره معهد "الجيوديناميكا".

ولم يكشف خبراء الجيولوجيا في بادئ الأمر عما إذا كانت سلسلة الزلازل لها صلة بالبركان النشط في جزيرة "نيسيروس" أم لا.

وشعر السكان بالهزات الارضية في جميع أنحاء جنوب بحر إيجه، بما في ذلك في جزر "كريت" ورودس" و"كوس".

وذكرت قناة "إي.آر.تي" التلفزيونية الحكومية اليونانية أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

 


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