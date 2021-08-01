قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، إن الإنسان هو المسؤول عن ظهور فيروس كورونا، مؤكدًا أن غير الحاصلين على اللقاح عندما يصابون بالفيروس فإنه يكون قادرًا على التطوير وبالتالي ظهور طفرات جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء السبت، أن اللقاحات أظهرت مقاومة ملموسة ضد كورونا، لكنه دعا إلى ضرورة اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر بفعل صعوبة الحالات الصحية لأعداد كبيرة من المرضى على مستوى العالم.

وأشار إلى أن كورونا ظهر للقضاء على البشرية سواء تم تصنيعه داخل مختبر كما يتردد أو نُقل عبر الحيوانات، مستشهدًا على ذلك بحجم الوفيات والإصابات الضخم للغاية في مختلف مناطق العالم.

وأوضح أن القضاء على الفيروس يتوقف على عدم السماح له بالانتشار، وذلك من خلال التوسع في الحصول على اللقاحات، معقّبًا: "اللقاحات ليست بالأمر الجديد، نحن نحصل على اللقاحات منذ 100 عام".

وعلى وجه التحديد، حذر نصولي، من خطورة متحور دلتا التي وصفها بأنها شنيعة جدًا، وقال: "مريض كوفيد 19 يعدي شخصين لكن المصاب بمتحور دلتا يصيب عشرة أشخاص".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد كشف قبل أيام، أن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تظهر في العالم، والتي ستصبح أكثر خطورة من متغير "دلتا".

وصرح المسؤول الأممي: "كلما اتسع انتشار فيروس كورونا، ستظهر متغيرات أكثر مع احتمال أن تصبح أكثر خطورة من متغير دلتا الذي يسبب الكثير من الضرر الآن، وكلما زاد عدد المتغيرات، زاد احتمال أن يكون أحدهم قادرًا على تفادي اللقاحات وإعادتنا إلى البداية".