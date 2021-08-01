لجنة حقوق الإنسان الليبية تحمل محافظ البنك المركزي سلامة إعلامي محتجز

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الإعلامي أحمد السنوسي.

وحملت اللجنة، في بيان لها، مسؤولية سلامة الإعلامي المحتجز لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ولعناصر الحراسة الأمنية بالمصرف، كما طالبت اللجنة، بإنهاء ظاهرة الاختطافات والاعتقالات التعسفية، بحسب صحيفة "الساعة 24".

وذكرت اللجنة، في بيان لها، أنها رصدت واقعة الاحتجاز القسري للإعلامي السنوسي، من قبل عناصر الحراسة الأمنية بمصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس صباح اليوم السبت.

وأضافت أن الواقعة جاءت بعد بث الإعلامي المحتجز فيديو مباشر يقول فيه إن المظاهرة التي كانت ستنطلق اليوم ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أُلغيت بسبب تهديدات بعض الأطراف وعدم وجود حماية وتأجيل المظاهرات إلى حين وجود حماية.

وقالت اللجنة إنها تستنكر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعتبرها اعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية وحق التظاهر السلمي، وتعديا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والإعلان الدستوري المؤقت.