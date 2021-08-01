تكليف الدكتور مصطفى عبد الخالق للقيام بأعمال رئيس جامعة سوهاج

كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفى عبد الخالق عبد اللاه، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسيير أعمال جامعة سوهاج لحين تعيين رئيس جديد للجامعة.

وقال أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامى لجامعة سوهاج - في تصريح اليوم الأحد - إن التكليف جاء حرصاً على استمرار العمل بالجامعة بالفاعلية المطلوبة، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى عبد الخالق جاء خلفا للدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة السابق الذي انتهت مدة رئاسته لبلوغه سن التقاعد.

وأشار عبد الحافظ إلى أن الدكتور مصطفى عبد الخالق وجه رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكره فيها على جهوده في تطوير منظومة التعليم العالي، وعلى ثقته الغالية بتكليفه بتسيير أعمال الجامعة خلال هذه الفترة الانتقالية، كما وجه عبد الخالق رسالة شكر للدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق على ما بذله من جهود في رفعة شأن الجامعة.