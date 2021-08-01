وزير ياباني: البدء في إعطاء جرعات لقاحات «معززة» ضد كورونا في 2022

ذكر وزير الإصلاح الإداري والتنظميي في اليابان، تارو كونو أنه من المتوقع البدء في إعطاء جرعات لقاحات "معززة" ثالثة ضد فيروس كورونا المستجد، العام المقبل.

وذكرت وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد أن برنامج التطعيم بجرعات "اللقاحات المعززة" سيستخدم لقاحات ضد فيروس كورونا من شركتي "فايزر" و"موديرنا" الأمريكية للأدوية، طبقا لما ذكره كونو، المسؤول أيضا عن طرح لقاحات ضد فيروس كورونا في برنامج على الإنترنت أمس السبت.

وأضاف أنه سيبذل جهودا لضمان توفير كمية كافية من اللقاحات.

وتابع كونو أنه من الصعب منع انتشار سلالة دلتا، شديدة العدوى باللقاحات فقط، داعيا السكان لاتخاذ إجراءات أساسية لمكافحة فيروس كورونا، مثل ارتداء كمامات وغسل اليدين بشكل متكرر.