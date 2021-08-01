الإسماعيلي يهزم الطائي السعودي وديا قبل صدام بيراميدز

نجح الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي في تحقيق فوز ودي، على حساب نادي الطائي السعودي في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد النادي الاسماعيلي الرئيسي.

وبدأ ايهاب جلال المدير الفنى للدراويش اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، باهر المحمدى، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد عادل، محمود دونجا، محمد صادق، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: شكري نجيب

وشارك خلال أحداث الشوط الثاني كلاً من محمد الشامى وفخر الدين بن يوسف وشيلونجو ومحمد حسن وعماد حمدى وعمر الوحش.

وأحرز الثنائي المحترف بينسون شيلونجو و فخر الدين بن يوسف هدفي الفريق في مباراة سيطر فيها النادي الاسماعيلي على مجرياتها بالطول و العرض.

وتعتبر ودية اليوم هي البروڤة الاخيرة التي يستعد من خلالها برازيل العرب لمواجهة بيراميدز المرتقبة، و المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.