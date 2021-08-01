تركيا تجلي سياحا وتخلي قرى مع استمرار حرائق الغابات

يواصل الآلاف من أفراد قوات الطوارئ في تركيا، اليوم الأحد، ولليوم الخامس على التوالي، جهودهم للسيطرة على حرائق الغابات التي تشهدها البلاد.

وتم إخلاء العديد من القرى في منطقة بودروم على بحر إيجه، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات، وفقا لما أعلنه رئيس البلدية أحمد أراس.

وقال إنه تم نقل الأفراد لمناطق آمنة، في بعض الأحيان باستخدام قوارب.

وأعلنت القنصلية العامة الروسية أنه تم نقل 100 سائح روسي من ضاحية في شرق بودروم إلى فنادق جديدة.

وذكرت محطة "إن تي في" أنه تم إخلاء قرية أخرى في ولاية أنطاليا، اليوم الأحد.

وتكافح تركيا منذ الأربعاء الماضي لاحتواء أسوأ حرائق غابات تشهدها منذ سنوات.

وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي اليوم السيطرة على 107 حرائق من أصل 112 اندلعت في غابات متفرقة بالبلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال إن العمليات تتواصل دون انقطاع للسيطرة على الحرائق الخمسة المتبقية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحرائق أودت بحياة ستة أشخاص على الأقل حتى الآن، فضلا عن إصابة المئات.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس المناطق المتضررة وطمأن المتضررين بمساعدة سريعة.

وذكر أن عدد الطائرات المشاركة في مكافحة الحرائق ارتفع إلى 16 بدعم من روسيا وإيران وأوكرانيا.

وكشف أردوغان عن أن أطفالا هم من تسببوا في حريق في بلدة مرمريس الساحلية. وبدأت السلطات التركية تحقيقا في أسباب الحرائق الأخرى، ولم تستبعد أن يكون قد تم إشعالها عمدا.

وتشهد البلاد حاليا موجة حارة، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة.