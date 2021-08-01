أثار منشور الملياردير الأمريكي بيل جيتس، على إنستجرام، والذي يشجع فيه البطل الرياضي المصري نايل نصار المشارك برياضة الفروسية بالأولمبياد، صخبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ أكد جيتس، تشجيعه لكل الرياضيين بالأولمبياد وبالأخص نايل خطيب ابنته، الذي تمنى له جيتس حظا سعيدا ليكون تحدي الفوز بالأولمبياد محطة جديدة في قصة حب الفارس المصري وابنة ثاني أغني رجل في العالم.

وتستعرض "الشروق" لقطات من قصة الحب التي جمعت نصار وجينيفر جيتس ابنة بل جيتس الكبرى، إذ كانت القصة الرومانسية محط الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد صرحت جينيفر، من قبل، بأن الهواية المشتركة بينها ونصار في ركوب الخيل هي ما بدأ قصة حبهما إذ شارك الاثنين بنفس الفريق للفروسية.

وكانت أولى الصور التي جمعت الفارس بابنة بيل جيتس في الفالنتين عام 2017 قبيل زيارة الحبيبين لمصر في رحلة سياحية حول العالم.

أعلن نصار خطبته بجنيفر عام 2020 على إنستجرام بصور مليئة بالسعادة والرومانسية والتى رد عليها بيل جيتس بقوله إنه يشعر بسعادة غامرة لخطبة ابنته.

وظهر الخطيبان في نفس العام بالكريسماس بصور أخرى تعبر عن سعادتهما بارتباطهما، وقالت جنيفر بداية العام الحالي على حسابها تعليقا على صورة لها مع نصار، وسط الثلوج، إن عام صعب كـ2020 لم يكن يمر سوى بدعم وحب خطيبها لها.

وفي عيد ميلادها الـ25 منذ أشهر عبر نصار عن حبه لخطيبته بصورة له وهو يقبل رأسها معلقا بأنه لا يستطيع الانتظار حتى يرى ما يخبأه ربع القرن القادم من حياة خطيبته.

كما علقت جنيفر على صورة لها مع خطيبها بعد أسابيع من عيد ميلادها قائلة إنها لا تستطيع انتظار حدث الزواج بنصار أكثر من ذلك.

ويذكر أن نصار الذي ولد في شيكاغو وتربي في الكويت قبيل الالتحاق بالجامعة في أمريكا يملك ثروة تقدر بـ76 مليون دولار بينما لا تملك خطيبته ابنة ثاني أثرى رجل بالعالم سوي 10 ملايين فقط بعد وصية أبويها بالتبرع بمعظم ثروتهما بعد الوفاة.