4 ملايين جنيه لشراء معدات للاستعداد لمواجهة الأمطار في سوهاج

أكد اللواء حسن محمود عبدالغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تخصيص 4 ملايين خلال العام الحالي 2021 - 2022 لشراء معدات؛ للاستعداد المبكر لمواجهة الامطار التي تتعرض لها المحافظة خلال هذا العام، وجارٍ شراء وحدة نافوري محملة على سيارة بقمة 1.3 مليون جنيه وسيارة كباش بقيمة 2.1 مليون جنيه وسدادات بالونية مطاط بقيمة 600 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت خلال موسم الأمطار الماضي بتشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية وتجهيز 70 سيارة كسح، وعدد 4 سيارات نافوري وسيارتين فاكيوم وعدد 22 باك لودر وعدد 15 مضخة نزح مياه و10 سيارات مدمجة وعدد 12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه بالشوارع ومتابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التي تقع على الترع لرفع عينات؛ للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.