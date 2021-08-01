قال الدكتور فايد عطية أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوه الصينية، إن الانتشار الشرس لمتحور دلتا في الصين، لا يعني ضعف فعالية لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدّمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن متحور دلتا يتوحش في كل مناطق العالم، مستدلًا على ذلك بأن 30% من الإصابات في الولايات المتحدة تعود لمتحور دلتا، كما أن إصابة بالمتحور نفسه من بين كل خمس إصابات في أوروبا، إلى جانب انتشار هذا المتحور في الشرق الأوسط.

وأضاف أن اللقاحات تمثّل سلاح الوحيد في مواجهة جائحة كورونا، لا سيّما أن البشرية تواجه عدوى شديدة الانتشار، موضحًا أن من يحصل على اللقاح قد سواء جرعة أو جرعتين قد يُصاب بالمرض.

وأشار إلى أن الحصول على اللقاح يحمي من الوصول إلى مراحل متوسطة أو الخطيرة والشديدة وبالتالي لا يحتاج المصاب لدخول المستشفى.

وكانت السلطات الصحية الصينية قد أعلنت أمس السبت، أن منطقتين جديدتين في الصين، واحدة منهما مدينة يبلغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، تشكلان بؤرتين لكورونا، في أكبر عودة للوباء منذ أشهر في البلاد.

وأفادت لجنة الصحّة الوطنية، بأن الإصابات الجديدة بالفيروس رُصدت في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونجتشينج، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين وأربع مقاطعات أخرى سبق وأن أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحوّر دلتا من فيروس كورونا.