رفع ٢٥ طنا من المخلفات بقرية طوخ الخيل في المنيا

أعلن عادل عوض، رئيس قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، تنشيط الطريق الصحراوي الغربي من على جانبي الطريق ورفع الأتربة والرمال لتيسير الحركة المرورية.



وأشار عوض إلى رفع ٢٥ طنًا من المخلفات والتراكمات من نقاط بالقرية، يأتي ذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.



وفي سياق متصل، واصل قسم الإنارة للجهود المبذولة بصيانة عدد من كشافات الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بالقرية والتوابع؛ للحفاظ على امن وسلامة المواطنين ليلاً.



ومن جانبه، كلف اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة الأعمال وبذل مزيد من الجهد؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.