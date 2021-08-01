 5.85% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو - بوابة الشروق
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5.85% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو


نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 4:40 م | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 4:40 م
انخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)، إلى 102.72 خلال شهر مايو الماضي (أولي)، مقابل 109.10 خلال أبريل السابق (نهائي)، بنسبة تراجع 5.85%، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم.

وبحسب البيان، بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 325.56 خلال مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل السابق، حيث بلغ 257.40 بارتفاع 26.48%، بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف، كذلك ارتفع الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية إلى 118.77، مقارنة بـ106.04 في أبريل بارتفاع 12.01%؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق.

فيما انخفض الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته إلى 59.79 خلال شهر مايو، مقارنة بـ71.32 في أبريل بتراجع 16.17%، وذلك بسبب حالة السوق، كذلك انخفض الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر لتسجل 155.25 مقارنة بـ166.70 في أبريل بنسبة انخفاض 6.87% بسبب حالة السوق وانخفاض التصدير.

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