الفنزويلية روخاس تحطم الرقم القياسي الأولمبي للوثب الثلاثي للسيدات

حطمت الفنزويلية يوليمار روخاس الرقم القياسي الأولمبي لمسابقة الوثب الثلاثي للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجلت روخاس 41ر15 مترا في محاولتها الأولى في نهائي مسابقة الوثب الثلاثي للسيدات اليوم الأحد.

وفازت روخاس بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 ولقبين في بطولة العالم عام 2017 في لندن و2019 في الدوحة، كما فازت بلقبين في بطولة العالم داخل القاعات في بورتلاند عام 2016 وبرمنجهام عام 2018.

وبلغ أفضل رقم شخصي سابق لروخاس 43ر15 مترا وسجلته في أيار/مايو الماضي داخل القاعات، والذي عادلت به أفضل رقم شخصي لها في المنافسات المفتوحة والذي سجلته في اندوخار بإسبانيا.