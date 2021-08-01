صحيفة إماراتية: التغيير في تونس ولبنان أصبح ضرورة ملحة

أكدت صحيفة " الخليج " الإماراتية أن الظروف التي أوصلت تونس إلى القرارات الرئاسية في 25 يوليو الماضي، لا تختلف عما يشهده لبنان من تبرم شعبي من النخب السياسية السائدة، ومن انسداد للآفاق .. مشددة على أن التغيير، سواء في تونس أو لبنان، أصبح ضرورة ملحة لا تستقيم الأوضاع من دونه.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان " لبنان في مرآة تونس "- إلى أن الاحتقان الشعبي والاختناق السياسي فى بيروت بلغ مرحلة حرجة جدا، وبالتزامن مع الإجراءات التونسية تم في بيروت تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، تكشف كل التوقعات أنها ستكون الفرصة الأخيرة لمنع الانهيار اللبناني الشامل، بالنظر إلى أن البلد يعاني سلسلة أزمات شائكة.

وذكرت "عندما ينظر لبنان في مرآة تونس يرى مشاكله، فالبلدان يعانيان، على السواء، أزمة صحية حادة بسبب جائحة كورونا، ونقصا فادحا في الغذاء والدواء، وتدهورا كبيرا للأوضاع الاقتصادية، وكل هذه القضايا تتطلب الحسم السريع لأن الوقت ينفد، وفي كل يوم تأخير تولد مصيبة".

وأضافت الصحيفة " إذا كان الشعبان التونسي واللبناني يتشابهان في هذه الصورة السوداوية، فإن لديهما الكثير من نقاط الالتقاء المضيئة منذ الفينيقيين، وربما ذلك ما يجعل أبواب الأمل مشرعة، عسى أن يأتي التغيير في وقت قريب".