تصريحات أرتيتا تقرب تشاكا من البقاء مع أرسنال

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بدا السويسري جرانيت تشاكا نجم خط وسط أرسنال قريباً من البقاء مع الفريق الإنجليزي، بعدما رفعضت إدارة النادي اللندني عرضًا من روما الإيطالي لضمه.

وخلال فترة مشاركته مع منتخب سويسراً في كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2020" ارتبط اسم تشاكا بالانتقال إلى روما، علما بأن النادي الإيطالي قدم عرضاً بقيمة 12 مليون يورو علاوة على 3 ملايين أخرى كإضافات في عقد اللاعب.

لكن مايكل أرتيتا مدرب أرسنال تحدث لموقع "توك سبورت" عن تشاكا قائلا: "جرانيت تشاكا سيبقى معنا، هو لاعب مهم للغاية في الفريق".

وبحسب فابريسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" فإن إدارة أرسنال تستعد لتجديد عقد نجم خط الوسط السويسري حتى 2025 مع زيادة في راتبه الأسبوعي