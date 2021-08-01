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وزير داخلية ألمانيا: مرشح اتحاد ميركل لخلافتها في المستشارية سيفوز بالمنصب

أرمين لاشيت
أرمين لاشيت
(د ب أ)
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 3:34 م | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 3:34 م
صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنه على قناعة تامة بأن أرمين لاشت، مرشح الاتحاد المسيحي لخلافة أنجيلا ميركل هو الذي سيفوز بتولي المستشارية في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال زيهوفر المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "بواقع خبرتي التي تبلغ 50 عاما في الأوساط السياسية يمكنني أن أقول لكم: لاشت سيكون مستشارا، لديه السمة الأهم لهذا المنصب الصعب: الهدوء الباسم. كما أنه أثبت أيضا قوته وثباته".

وتجدر الإشارة إلى أن لاشت ينتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي الذي يشكل مع الحزب البافاري ما يسمى بالاتحاد المسيحي، ويكون هذا الاتحاد الائتلاف الحاكم في ألمانيا حاليا.

وتابع زيهوفر أن جميع المراقبين يفعلون الخطأ ذاته: "إنهم يقارنون بين سياسي يبدأ هذا المنصب مع سياسي في نهاية فترة تولي المنصب".

ومن المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ألمانيا في 26 سبتمبر القادم.

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