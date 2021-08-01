رئيس حركة النهضة التونسية يتعرض لوعكة صحية خفيفة

تعرض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى وعكة صحية خفيفة مساء يوم السبت، نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وغادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء التونسية «وات».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتخذ قرارات عدة غيرت المشهد السياسي في تونس، بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، عقب احتجاجات شعبة واسعة ضد فشل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، في مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.