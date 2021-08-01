نقيب الصحفيين: النقابة تسلمت أرض النادي البحري بالإسكندرية

وتخفيض 50% من المديونية عليها





قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة استعادت قطعة الأرض المخصصة لصالحها بحق الانتفاع منذ عام ١٩٨٩ لإقامة نادي بحري للصحفيين، بمنطقة شاطئ سابا باشا بالإسكندرية ، كما تم تخفيض ٥٠ % من إجمالي مبلغ المديونية المتراكمة على النقابة بعد تظلم الأندية البحرية بالمنطقة.



وأضاف النقيب - في بيان اليوم الأحد - أنه طوال ٣٢ عاما لم تقم أي إنشاءات بالأرض أو تستغل بأي صورة، مما جعلها مطمعا لبعض الأفراد منذ 8 سنوات باستغلالها كجراج للسيارات لحسابهم الشخصي.. مؤكدا أن النقابة تحركت بصورة جدية بعد موافقة المجلس على ما عرضه عليه بخصوص إنقاذ الأرض فى الربع الأول من العام الجاري.



وأشار النقيب إلى لقائه مع محمد الشريف محافظ الإسكندرية بصحبة الزميل محمد شبانة السكرتير العام للنقابة والزميل فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ليتم الاتفاق على تسديد جزء من المديونية وقدره ٥،٥ مليون جنيه للحفاظ على أرض النادي.



وأوضح أنه تم تخفيض ٥٠ % من إجمالي مبلغ المديونية المتراكمة على النقابة بعد تظلم الأندية البحرية بالمنطقة، حيث صدق محافظ الإسكندرية بتاريخ ١٩ / ١/ ٢٠١٩ على تقييم اللجنة العليا التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية لسعر المتر بحق الانتفاع لجميع الأندية الاجتماعية للنقابات المهنية المقامة على شاطئ سابا باشا، ومنها أرض نقابة الصحفيين.



وأشاد ضياء رشوان بالتنسيق الوثيق مع محافظ الإسكندرية الذى أبدى كل تعاون ودعم، ورئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية فكرى عبدالسلام الذي تم تفويضه بعد سداد المبلغ المستحق للمحافظة، بناء على قرار مجلس النقابة، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية بالإسكندرية لإزالة الإشغالات بالأرض.



وأشار إلى أن رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية قدم مذكرة للمحافظ محمد الشريف، وفور تصديقه عليها قام النقيب فكري عبدالسلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة إتمام الإزالة وتعيين حراسة على أرض النادي البحري، مع البدء الفوري في استغلالها مؤقتا لتكون متنفسا لجميع الصحفيين لحين الاتفاق مع شركة متخصصة للبدء في استخراج التراخيص وإنشاء النادي.



من جانبه، أكد فكري عبدالسلام رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية، أنه بتوجيهات المحافظ محمد الشريف، قام محارب هيلع رئيس حي شرق على رأس حملة مكبرة من الحي، بإزالة كل الإشغالات وتسليم أرض النادي البحري خالية تماما من الإشغالات أمس السبت.



وأشار عبدالسلام إلى أنه على اتصال دائم مع النقيب ضياء رشوان بخصوص أرض النادي، حيث يبذل جهدا كبيرا ومتواصلا لتنفيذ مشروع نادي الصحفيين البحري، حيث يجرى التنسيق مع النقيب العام لاستغلال أرض النادي لصالح الصحفيين مؤقتا لحمايتها من الاستيلاء عليها مرة أخرى.