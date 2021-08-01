وزير الخارجية الأمريكي يشارك في سلسلة اجتماعات مرتبطة برابطة «آسيان»

يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في خمسة اجتماعات وزارية افتراضية لها صلة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم /الأحد/ إن هذه الاجتماعات تتضمن شراكة "ميكونج" والولايات المتحدة والمنتدى الإقليمي للآسيان (إي.إيه.إس.) والعلاقات الأمريكية مع رابطة "آسيان".

وأضاف أن بلينكن سيتواصل - خلال هذه الفعاليات - مع القادة من جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

وأشار إلى أن الوزير سيؤكد - مجددا - التزام الولايات المتحدة بأهمية تعاون رابطة الآسيان والشركاء الدوليين للتصدي لجائحة كورونا ودعم الانتعاش الاقتصادي.

ونوه إلى أن بلينكن سيدعو لاتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة أزمة المناخ، وأن الولايات المتحدة تساند المجتمع الدولي في الدفاع عن حرية البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.