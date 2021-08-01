أرقام مميزة لمنتخب اليد من إحصائيات الدور الاول بأولمبياد طوكيو

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تغلب منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البحرين بنتيجة 30-20 في الأخيرة من منافسات الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وبهذه النتيجة ضمنت مصر الحصول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط لتتأهل للدو ربع النهائي وتواجه منتخب ألمانيا ثالث المجموعة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد أرقام مميزة مع نهايه الدور الأول لدورى المجموعات طوكيو 2020.

احصائيات منتخب اليد بدور مجموعات أولمبياد طوكيو....

منتخب مصر لاول مرة فى الاوليمبياد يحقق اربع انتصارات بدورى المجموعات

احمد الاحمر يصبح الهداف للمنتخب المصر فى اوليمبياد طوكيو واكثر اللاعبين مشاركه

منتخب مصر احرز 154 هدف من 240 تصويبه بنسبه 64%

منتخب مصر احرز 64 هدف من 92 تصويبه بنسبه 70 %

منتخب مصر احرز من الاجنحه 16 هدف من 31 تصويبه بنسبه 52 %

منتخب مصر احرز من ال9 امتار 22 هدف من 51 تصويبه بنسبه 43 %

منتخب مصر احرز من ال7 امتار 17 هدف من 21 تصويبه بنسبه 81 %

منتخب مصر قام بعمل 19 هجمه سريعه فاست بريك احرز 14 هدف بنسبه 74%

منتخب مصر احرز 13 هدف من 13 محاوله اختراق بنسبه 100 %

منتخب مصر خاض خلال الاربع لقائات نقص عددى 13 مرة

حراس منتخب مصر تصدت الى 61 تصويبه من 195 تصويبه بنسبه 31 %

محمد عصام الطيار تصدى الى 34 تصويبه من 103 تصويبه بنسبه 33 %

كريم هنداوى تصدى الى 27 تصويبه من 92 تصويبه بنسبه 29%

اهداف منتخب مصر ال154 هدف جائت عن طريق

احمد هشام السيد 22 هدف من 30 تصويبه بنسبه 73 % بجانب 12 اسيست

يحي خالد 22 هدف من 40 تصويبه بنسبه 55 % بجانب 12 اسيست

احمد الاحمر 21 هدف من 30 تصويبه بنسبه 70 % بجانب 2 اسيست

محمد سند 20 هدف من 31 تصويبه بنسبه 65 %

يحي الدرع 14 هدف من 22 تصويبه بنسبه 64% بجانب 11 اسيست

عمر الوكيل 12 هدف من 16 تصويبه بنسبه 75% بجانب 2 اسيست

على زين 11 هدف من 14 تصويبه بنسبه 79% بجانب 12 اسيست

محمد ممدوح هاشم 10 اهداف من 16 تصويبه بنسبه 63 % بجانب 1 اسيست

سيف الدرع 7 اهداف من 12 تصويبه بنسبه 58 % بجانب 2 اسيست

احمد عادل 7 اهداف من 9 تصويبات بنسبه 78 %

حسن وليد قداح 5 اهداف من 11 تصويبه بنسبه 45 %

هدف لكلأ من ابراهيم المصرى و وسام سامى نوار و محمد عصام الطيار