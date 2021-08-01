تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار تنظيم قوافل طبية مجانية بالمراكز والقرى؛ لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وخاصة في القرى والنجوع البعيدة والأكثر احتياجا لدعم مستوى الخدمة الصحية في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير خدمات القضايا المجتمعية على كل الأصعدة التي تمس المواطن وبمشاركة أجهزة المحافظة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، تفقد العميد محمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة يرافقة محمد الشيمي رئيس مركز ومدينة صدفا وفرغلي محمد رئيس الوحدة المحلية بأولاد اليأس عيادات القافلة الطبية للعيون التي تقوم بالكشف المجاني على المواطنين بمركز صدفا لمتابعة سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير وصرف العلاج للحالات من خلال صيدلية القافلة التي تم تجهيزها وتدعيمها بالأدوية وتحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلي عمليات جراحية إلى المستشفيات واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقدم السكرتير المساعد الشكر والتقدير للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة في القافلة والمشرفين عليها، مؤكدا على ضرورة الإعلان عن القوافل الطبية المختلفة التي يتم تنظيمها والجدول الزمني لها وأماكن تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى تلك الأماكن للكشف وصرف العلاج اللازم.

وأشار إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه وإعداد تقرير دوري لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية.