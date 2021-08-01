بيل جيتس يدعم الفارس المصري نايل نصار قبل أولمبياد طوكيو

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دعم المليارديرالأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، الفارس المصري نايل نصار، الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها طوكيو .

ونشر بيل جيتس صورة للفارس المصري نايل نصار عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام معلقا: "أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو في الوقت الراهن، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي، قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".

وحقق نايل نصار فارس منتخب مصر المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى سان جالن المقامة بسويسرا بمشاركة اللاعبين المصنفين دوليا.

وأقيمت البطولة بمشاركة أفضل الفرسان في العالم أبرزهم من دول سويسرا وهولندا وإنجلترا وألمانيا والسويد والبرازيل وإيطاليا والمكسيك.