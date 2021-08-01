تنطلق بالإسماعيلية اليوم الاثنين، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية بمشروع "أهل مصر"، والذي تنظمة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتستمر فعالياته حتى 8 أغسطس الجاري برعاية من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.



ويهدف المشروع إلى الاهتمام بأطفال المناطق الحدودية ليشمل أكبر عدد منهم، ويصقل مواهبهم واكتشاف قدراتهم المختلفة وتعريفهم تاريخ بلدهم وتثقيفهم وزيادة روابط الصداقة والتعارف بينهم وبين أبناء المحافظات الأخرى.



ويحمل هذا الأسبوع طابعًا جديدًا وهو أرتداء الأطفال زى موحد اللون يحمل شعار المشروع "مشروع أهل مصر"، ويعد ذلك الأسبوع التجربة الأولى لاجتماع أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية وأطفال القاهرة على أرض محافظة ساحلية؛ لتحقيق تبادل ثقافي بينهم بمختلف عاداتهم وتقاليدهم، حيث يشارك بالملتقى 200 طفل وطفلة من محافظات "القاهرة، والوادي الجديد، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والشلاتين وحلايب وأبو رماد، والإسماعيلية".



وتتضمن فعاليات الأسبوع تنفيذ العديد من الورش الفنية بقصر ثقافة الاسماعيلية منها ورش مسرح بشرى، بالإضافة لورش فنية وثقافية في مجالات الجلد، الإكسسوارات بالنحاس، كلينكان، اصنع كتابك، منسوجات تراثية، أركيت، تصوير بالأكريليك، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن، ورش ثقافية عن فن كتابة القصة القصيرة، كما تتضمن عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكى توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل ومساعدته على تقبل الآخر باختلاف أجناسه ومعتقداته، وجولة بحرية بقناة السويس وانفاقها، المتحف القومى بالاسماعلية وشاطئ الفيروز، تبة الشجرة والنصب التذكارى، نادى الدنفاه بقناة السويس.