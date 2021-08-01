أستاذ بجامعة الأزهر عن انتشار الـ«تيك توك»: الشهادة لم تعد مسوغا للعمل أو كسب المال

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن فكرة تطبيق التيك توك قامت على أن يكون هناك تعبير حر وغير مرتبط بالعقل أو العادات والتقاليد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على شاشة "المحور"، مساء السبت، أن القائمين على التيك توك استهدفوا تشجيع الشخص على إظهار الجانب الخفي بداخله، موضحًا أن هذا الجانب يكون شاذًا وغير مقبول في المجتمع.

وأشار إلى أن هذا الأمر شجّع الكثير من الأشخاص، بما في ذلك فتيات وأطفال، على إظهار جانب غرائزي متحرر من العقل والانضباط؛ من أجل تحقيق الشهرة وجذب الانتباه إلى جانب تحقيق الأموال.

أوضح المهدي، أن الشهادة التعليمية في السنوات الأخيرة لم تعد مسوغًا للعمل ولا وسيلة لكسب الأموال، وتابع: "ممكن حد ياخد الشهادة ويفضل سنين طويلة من غير شغل".

ورأى الأكاديمي، أن البديل الحالي لتحقيق الثراء موقع يوتيوب الذي يغري الكثيرين، كبارًا وصغارًا، على امتهان مثل هذه الوسائل، لافتًا إلى أن المستخدم يأتي بأشياء شاذة لتحقيق هذا الغرض.

