قال عبدالقادر الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المؤتمر الذي نظمته جريدة «الجمهورية» بعنوان «مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة» يستهدف إلقاء الضوء على المشروعات خلال الـ7 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن «الدولة المصرية تنتهج منهجًا جديدًا وهو العمل».

من جانبه، أضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن «الإصلاح الاقتصادي» مكّن الدولة من تحقيق النمو، خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى استخدام نظم إلكترونية في كل مناحي الإدارة المالية العامة والجمارك والضرائب.

وأشار إلى أن «الضرائب المحصلة منذ 7 سنوات لم تتخطى 250 مليار جنيه، متابعًا: «نقترب من التريليون الآن، إيرادات الدولة تنمو، وانتقلنا من مراحل العجز الأولي إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي وخفض العجز إلى 6.8% هذا العام».

وتوجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالشكر إلى جريدة الجمهورية على تنظيم هذا الحدث، موضحًا أنه يلقي الضوء على تفاصيل إنجازات فترة الرئيس السيسي وبناء الدولة الحديثة في المجالات المختلفة.

أما الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أوضح أن الدولة المصرية استطاعت أن تنتقل نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الكُتّاب لن يستطيعوا نقل ما يتم أرض الواقع مهما كتبوا؛ لأن الجهد عظيم في كل المجالات.

وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات معرض ومؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر «جريدة الجمهورية»، الذي يقام تحت شعار «مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة» برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.