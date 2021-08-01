 الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

حسين عرنوس
حسين عرنوس
د ب أ
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 9:02 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 9:02 ص

كلف الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال حسين عرنوس، بتشكيل حكومة جديدة.


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