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إيطاليا: اختراق موقع تسجيل التطعيم ضد كورونا

التطعيم ضد الكورونا
التطعيم ضد الكورونا
أ ش أ
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 10:06 م | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 10:06 م
أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، أن الموقع الإلكتروني لمنطقة لاتسيو الإيطالية (التي تنتمي إليها روما) تعرض للاختراق، ما يجعل من المستحيل مؤقتًا على السكان التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.

قال مفوض الصحة الإقليمي في لاتسيو، أليسيو داماتو، في تغريدة أوردتها صحيفة "ذا لوكال" الأوروبية: "إن هجوما شنّه قراصنة لا يزال جاريًا وكلّ خدمات التصديّ والدفاع والتحقّق جارية لتفادي امتداد انقطاع الخدمات".

واعتذرت السلطات من المستخدمين عن هذه الحادثة، مشيرة إلى أن "العمليات الخاصة بالتطعيم ضد كورونا قد تشهد تأخّرًا".

وكان أليسيو داماتو المسئول الإقليمي عن شئون الصحة أعلن قبل يومين أن 66% من السكان البالغين في المنطقة تم تطعيمهم ضد كورونا، وتنتشر سلالة دلتا المتحورة من الفيروس التاجي على نطاق واسع متسببة بـ80% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

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