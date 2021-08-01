البرهان: أبواب السودان مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استعداد السودان ورغبته فى تطوير علاقات التعاون والصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن أبواب السودان مفتوحة أمام الاستثمارات الأمريكية التى تعود بالفائدة المشتركة لمصلحة البلدين.

وأشاد البرهان خلال لقائه اليوم السبت بوفد أمريكى مكون من أعضاء سابقين فى الكونجرس الأمريكي ورجال أعمال ومنظمات طوعية، بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، مؤكداً رغبة السودان فى بناء شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الصداقة والتعاون البناء.

وأوضح عضو الوفد الأمريكى مارك سيلجادر، العضو السابق فى الكونجرس الأمريكى، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، أن الوفد لمس إرادة ورغبة من رئيس مجلس السيادة لإستكمال عملية السلام فى السودان، والعمل على إنجاح الفترة الإنتقالية من خلال تحقيق التناغم والانسجام بين مكونات الحكومة الإنتقالية.

وأضاف سيلجادر أن الوفد أجرى لقاءً مثمراً وبناءً مع رئيس مجلس السيادة، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن رئيس مجلس السيادة أبدى حرصه على تطوير وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الولايات المتحدة والعمل معاً لبناء شراكة وعلاقات صداقة مستقبلية.