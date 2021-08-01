تموين بني سويف: تحرير 230 محضر مخالفة خلال حملات على الأسواق والمخابز

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

ووجه بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعدته مديرية التموين، حول جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 25 إلى 31 يوليو الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة، أسفرت عن ضبط 166 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 33 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و14 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و28 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و41 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر للتصرف في 9 أجولة دقيق مدعم، و12 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و1 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و24 محضرا للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 10 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و5 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، و5 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 18 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و14 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لمحلات تجارية تمارس النشاط التجاري بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

في حين تم تحرير 7 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسئول والعاملين بالمستودع، بينما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31 متقدما لمشروع جمعيتي مبادرة "حياة كريمة"؛ تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة، وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 6 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام.