الصين تطلق حملات فحص كورونا تشمل الملايين لمواجهة أكبر تفش للفيروس منذ أشهر

أطلقت مدن صينية حملات فحص كوفيد-19 واسعة النطاق تشمل الملايين، وفرضت قيودا جديدة على السفر، في وقت تحاول السلطات الصحية جاهدة احتواء أكبر تفش للفيروس في البلاد منذ أشهر.

وسجلت الصين، اليوم الأحد، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 53 حالة عدوى محلية، فيما تفيد تقارير بأن مجموعة إصابات على صلة بمطار في شرق البلاد أدت إلى تفشي الوباء في أكثر من 20 مدينة وأكثر من 10 مقاطعات، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وتعد الموجة الأخيرة الأوسع انتشارا في الصين منذ أشهر عدة بعدما نجحت البلاد بدرجة كبيرة في القضاء على الوباء على أراضيها العام الماضي.

وتسبب تفشي المتحور "دلتا" شديدة العدوى في مطار نانجينج بمقاطعة جيانجسو (شرق) خلال يوليو، في انتشار الإصابات الأخيرة.

وأجرت السلطات حتى الآن 3 جولات فحوص لسكان المدينة البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة وفرضت إغلاقا شمل مئات الآلاف، في مسعى للحد من تفشي الوباء الذي أشارت بكين إلى أنه ناجم عن المتحورة دلتا وذروة الموسم السياحي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويحاول المسؤولون حاليا تعقب السكان في أنحاء البلاد الذين سافروا مؤخرا من نانجينج أو تشانججياجيه، وهي مدينة سياحية في مقاطعة هونان فرضت إغلاقا على كل سكانها البالغ عددهم 1.5 مليون وأغلقت جميع المواقع السياحية.

وتم رصد إصابات جديدة اليوم الأحد، في جزيرة هاينان، وهي وجهة سياحية رائجة أخرى، وفي مقاطعتي نينغشيا وشاندونج، بحسب السلطات.

كما سجلت الصين ارتفاعا في عدد الإصابات في مدينة تشنجتشو في مقاطعة خنان التي شهدت فيضانات مؤخرا، بعدما ثبتت إصابة عاملي نظافة في مستشفى يعالج مرضى كوفيد القادمين من الخارج.

وتم تسجيل 27 حالة عدوى محلية، فيما أمرت السلطات اليوم الأحد، بفحص جميع السكان البالغ عددهم 10 ملايين، كما أقيل رئيس لجنة الصحة التابعة للمدينة.

وبعدما أفادت معلومات بأن بعض الأشخاص الذين أصيبوا ضمن آخر مجموعة كانوا ملقحين، قال مسؤولون صحيون إن الأمر "طبيعي"، وشددوا على أهمية تلقي التطعيم إضافة إلى مراعاة القواعد المشددة.

وقال عالم الفيروسات في المركز الصيني لضبط الأمراض والوقاية منها، فينج زيجيان، إن "الوقاية التي يوفرها لقاح كوفيد ضد المتحورة دلتا قد تكون تراجعت بعض الشيء، لكن لا يزال لدى اللقاح الحالي أثر وقائي جيد ضد المتحورة دلتا".

وأفادت لجنة الصحة الوطنية في بكين، بأنه تم إعطاء أكثر من 1.6 مليار جرعة لقاح في أنحاء البلاد حتى الجمعة الماضي، لكن من دون أن تعطي أرقاما عن عدد الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات.