الأغنية الوطنية ودورها في الأحداث السياسية بملتقى الهناجر الثقافي

نظم قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، في مركز الهناجر للفنون ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "الأغنية الوطنية ودورها في الأحداث السياسية" مساء أمس السبت.



وخلال اللقاء، أشارت ناهد عبد الحميد، مدير الملتقى، إلى أهمية دور الأغنية الوطنية الريادي في مواكبة الأحداث التي تمر بها البلاد، والتي كانت أصدق ترجمة تعبر عن آلام وآمال الشعوب العربية، وسارت الأغنية الوطنية جنباً إلى جنب مع ثورة يوليو وقدمت أهدافها وإنجازاتها.



ومن جانبه، قال طارق منصور، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن هناك تشابهاً كبيراً بين ثورتي 23 يوليو 1952 وثورة 30 يونيو 2013، اللتان واكبتهما الأغنية الوطنية التي ألهبت حماس الجماهير.



وأوضح طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن الريف المصري أشد تأثراً بالأغنية الوطنية منذ ثورة 1919، والتي ردد أغانيها الفلاحون والبسطاء بكل حماس حتى في مراحل الانكسار والانتصار، حيث تلازمت الأغنية الوطنية مع الوجدان المصري وعبرت عن آمال المواطن البسيط.



واستعرض أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون، تاريخ الأغنية الوطنية في مصر والأصوات والملحنين والشعراء الذين ساهموا في إنتاج ثروة من الأغاني الوطنية لا تزال موجودة حتى الآن، منوها بأن عدداً من الأناشيد الوطنية لبعض الدول العربية، كانت من تأليف وألحان فنانين مصريين، ثم قدمت الشاعرة رشا الحسيني مجموعة من قصائدها الوطنية.



وجاء الملتقى بمصاحبة فرقة شموع الموسيقية بقيادة الفنان سعيد عثمان، والتي قدمت باقة من أهم الأغاني الوطنية التي رددها معها جمهور الحاضرين.