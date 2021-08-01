لجنة التراث العالمي تعقد اجتماعها القادم في روسيا

تعقد لجنة التراث العالمى التابعة لمنظمة التربية والعلم والثقافة "يونسكو"اجتماعها الخامس والأربعون في روسيا فى الفترة من 19 إلى 30 يونيو 2022.

وقالت لجنة اليونسكو الألمانية، في نهاية دورتها الرابعة والأربعين، أمس السبت، في فوتشو الصينية، إنه يجب أن يكون هناك قرار بشأن ترشيح الكنيس اليهودي القديم والـ"ميكفاه" التي تعود للقرون الوسطى في إرفورت بألمانيا، من بين أمور أخرى، في مؤتمر العام المقبل في كازان.

والميكفاه في الديانة اليهودية، هو حوض ماء يستعمل للاستحمام التعبدي.

وأعلنت لجنة اليونسكو 34 موقعا في أربع قارات كمواقع للتراث العالمي في اجتماع العام الجاري، الذي تم عقده جزئيا عبر الإنترنت.

وكان من بينها هذه المواقع خمسة طلبات من ألمانيا أو بمشاركة ألمانية لضم مواقع لقائمة مواقع التراث العالمي، بما في ذلك مدن الحمامات الكبرى في أوروبا وامتدادات حدود الإمبراطورية الرومانية السابقة، وتم إدراج أماكن جديدة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو ليبلغ عددها 1154 في الدورة الحالية.