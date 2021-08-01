يوتيوب يحجب قناة سكاي نيوز أستراليا بسبب تغطيتها لكورونا

حجب موقع يوتيوب قناة "سكاي نيوز أستراليا" لمدة أسبوع؛ بسبب تغطيتها الخاصة بفيروس كورونا.



وأكدت متحدثة باسم يوتيوب، اليوم الأحد، أن القناة وجهت لها اتهامات بتقديم معلومات كاذبة عن الجائحة.



وقالت المتحدثة، في بيان لها، إن الموقع لديه سياسة واضحة وآمنة لمنع انتشار المعلومات المضللة حول "كوفيد – 19"، وقد تم تعليق العمل لمدة أسبوع منذ يوم الخميس.



ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، نشرت "سكاي نيوز أستراليا" العديد من مقاطع الفيديو التي تنفي وجود "كوفيد-19" أو تشجع الأشخاص على تناول عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا أو عقار إيفرمكتين المضاد للديدان ضد كوفيد-19.