الدولار يستقر واليورو يرتفع أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف اليورو 12 قرشا ليسجل 18.59 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 13 قرشا ليسجل نحو 21.84 جنيه للشراء وارتفع 10 قروش أسعار البيع ليسجل 21.94 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.01 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو قرشين ليسجل 18.52 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع 6 قروش ليسجل 18.73 جنيه، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني قرشين ليسجل 21.70 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع 5 قروش ليسجل 21.99 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي قرشين ليسجل 49.36 جنيه للشراء، وارتفع 5 قروش لسعر البيع ليسجل 52.39 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر اليورو قرشين ليسجل 18.52 جنيه للشراء، وارتفع 7 قروش لسعر البيع 18.73 جنيه، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني قرشين ليسجل 21.70 جنيه للشراء، وارتفع 5 قروش لسعر البيع ليسجل 21.99 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي قرشين ليسجل 49.36 جنيه، و52.36 جنيه للبيع.