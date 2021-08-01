إحالة 61 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 61 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات البيطرية المتغيبين عن العمل، وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق ومنهم مسؤولي وحدات خدمية وجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية خلال نوبتجية عيد الأضحى في الفترة من 18 حتى 22 يوليو الماضي.

وجاء قرار محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على كل وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدن المنصورة ودكرنس والمنزلة، والجمالية ومنية النصر، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها خلال فترة نوبتجية عيد الأضحى الشهر الماضي.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء، وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير إحالة 24 من العاملين والأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية فى قرية أشمون الرمان بمركز دكرنس وبمستشفى المنزلة المركزي، والوحدة الصحية بكفر حجاج بالجمالية وبمستشفى الجمالية المركزي، والوحدة الصحية بميت تمامة بمركز منية النصر، وبمستشفى منية النصر المركزي وبالوحدة الصحية بالخيارية بمركز المنصورة.

كما تم إحالة 15 من مسؤولي مراكز الشباب و8 من مسؤولي الجمعيات الزراعية و12 من مسؤولي الوحدات والإدارات البيطرية، ومسئولي مكاتب التموين بالمراكز والمدن المذكورة، والتي وجدت مغلقة أثناء فترة المرور المشار إليها..