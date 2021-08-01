وزير الصحة التنزاني يكرم قافلة جامعة أسوان الطبية

كرم وزير الصحة التنزاني نسور أحمد الفريق الطبي بالقافلة الطبية لجامعة أسوان.



وأكد الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب جامعة أسوان: "لقد سلم وزير الصحة التنزاني درع الوزارة للفريق الطبي مع إقامة حفل عشاء داخل أحد الفنادق الكبرى بالمطار بمدينة زنجبار، بحضور الدكتور يعقوب شوكه مسؤول وزارة الصحة بمدينة بمبا، والدكتور عبد الرحمن محمد مدير مستشفى شيكي بمبا وويتي، كما تم تسليم الفريق الطبي شهادات تقدير".



وكان الفريق الطبي بالقافلة الطبية قدم العلاج لـ170 حالة في التخصصات المختلفة على مدار أسبوع ومنها 49 حالة جراحة مسالك ومئات حالات المناظرات والكشوفات للمرضى مع تقديم العلاج لهم بالمجان.