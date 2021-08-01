هدف أفشة في فيتا كلوب الأفضل في دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، في شباك فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بلقب أفضل هدف في البطولة بتصويت الجمهور.

وتفوق هدف أفشة على الهدف الذي سجله هابي ماشياني لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي.

أجمل أهداف في دوري أبطال أفريقيا

هدف كيرميت إيراموس لاعب ماميلودي صن داونز في مرمى الهلال السوداني.

هدف لويس ميكوسيون لاعب سيمبا التنزاني في مرمى الأهلي.

هدف أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد الجزائري في مرمى ماميلودي صن داونز.

هدف أيوب الكعبي لاعب الوداد المغربي في مرمى حوريا الغيني.

هدف هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفز في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي.

هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في مرمى فيتا كلوب الكونغولي.

هدف كلاتوس شاما لاعب سيمبا التنزاني في مرمى فيتا كلوب الكونغولي.

هدف بابي ساخو لاعب تونجيث السنغالي في مرمى الزمالك.

هدف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في مرمى ماميلودي صن داونز.

هدف محمد علي بن رمضان لاعب الترجي التونسي في مرمى شباب بلوزداد الجزائري.

هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في مرمى كايزر تشيفز.