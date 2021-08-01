توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رط على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، أن طقس الأحد يكون مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ليلا، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة؛ ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، أشارت الهيئة، إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة؛ ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كالتالي

العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 40 42 26

الإسكندرية 34 37 25

شرم الشيخ 38 40 24

أسوان 43 44 29

الأقصر 43 44 28