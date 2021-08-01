أعلنت الهند تسجيل 41 ألفا و831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و655 ألفا و824 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الأحد/ - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 541 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 424 ألفا و351 حالة.

وأفادت الوزارة إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و820 ألفا و521 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 410 آلاف و952 حالة.

شهد - ك ف