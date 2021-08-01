وزير الخارجية ونظيره التشيكى يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره التشيكى جاكوب كولهانك عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيزها بشتي المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده وزيرا خارجية مصر والتشيك، اليوم الأحد، في ختام مباحثاتهما التي عقدت بمقر وزارة الخارجية.

وقال شكري إن "المباحثات تركزت على العلاقات بين البلدين وسبل توثيقها في العديد من المجالات، وتم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك بين البلدين في إطار الاحترام المبتادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية".

ووصف شكري العلاقات بين مصر والتشيك بـ"الراسخة"، حيث تحتفل البلدان العام المقبل بمئوية العلاقات، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية لدى الجانبين لتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف أن المباحثات تضمنت أيضا الأوضاع في كل من ليبيا والعراق واليمن، والقضية الفلسطينية، والجهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، والوضع فى شرق المتوسط.